El deseo de Mariana Mesa: hacer historia con los Juegos Nacionales 2023

La exdeportista colombiana Mariana Mesa fue nombrada en los últimos días como subdirectora de los Juegos Deportivos Nacionales de 2023. De ello estuvo hablando en el noticiero de Yolanda Ruiz de RCN Radio y aseguró que es un reto muy importante para su carrera como profesional.

Mariana Mesa dijo que asume con toda responsabilidad esta nueva faceta de ser parte de la organización del evento deportivo, después de haber estado en la competencia profesional y tener experiencia en ello.

"Yo realmente estoy muy feliz, muy honrada y muy agradecida por esta gran oportunidad; por este gran reto que se me presenta como subdirectora de los Juegos Nacionales para la versión de 2023. Soy pereirana, soy deportista y como profesional es un evento que supone muchos retos, en todos los aspectos, así que lo asumo con toda la responsabilidad, trabajé mucho para llevar a cabo unos Juegos históricos para el deporte colombiano", explicó Mesa.

Asegura que sin lugar a duda haber sido deportista profesional le da un visión diferente a la hora de poder pensar tanto el ámbito deportivo como en el organizativo y poder hacer de estos Juegos los mejores de los últimos años.

"El haber competido en alto rendimiento y a nivel profesional me permite tener una visión más amplia del deportista, del deporte de la competencia, pero también es importante tener en cuenta que a lo largo de estos años me he venido preparando para estar en la gerencia y en la dirección deportiva y este espacio que estamos ganando varios exdeportistas como 'La Chechi Baena' es importante hacerlo con compromiso", dijo Mariana Mesa.

Mariana Mesa cuenta su experiencia en la organización de otros eventos deportivos que le han permitido fortalecer sus capacidades a la hora de planificar unas competencias que resulten positivas para todos los actores del deporte.

"Una vez que yo me gradué de la universidad fui directora de la Copa Colsanitas durante cuatro años. Estuve de directora de varios eventos de rugby, tuve una academia de tenis, estuve vinculada con medios comentando tenis, siempre estuve muy vinculada al deporte y eso me permite ver de una manera más amplia y aportar mucho más con mi experiencia a estos Juegos", dijo Mariana.

Los Juegos Deportivos Nacionales de 2023 se estarán disputando en el 'Eje Cafetero' con fechas todavía por confirmar.