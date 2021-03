El internacional de Atletismo es transmitido por RCN Radio

El Campeonato Nacional e Internacional de Saltos y Pruebas Múltiples con sede en Ibagué se esta llevando a cabo los días 13 y 14 de marzo, evento deportivo que sigue posesionando la ciudad en este ámbito, no solo reactivando la economía sino reuniendo a 20 ligas y más de 500 atletas de República Dominicana, Honduras, Chile, Panamá, Venezuela, Ecuador, Uruguay y Colombia.

El gerente de Indeportes Tolima, Alexander Castro, manifestó que " Después de realizar el Campeonato de Patinaje evento muy importante a nivel mundial en medio de esta pandemia y logramos no tener ni un contagiado envía un mensaje al país, de como estamos haciendo las cosas en Ibagué y del propósito que tenemos de convertir a la ciudad en Ibagué destino del deporte de Colombia".

En los próximos días se espera que en Ibagué hayan inversiones más de $140.000.000 de pesos en la construcción de los escenarios deportivos de la ciudad "Es por eso que tenemos todo un calendario en materia deportiva, terminamos con este campeonato y se viene la vuelta al Tolima, luego estaremos viviendo un Campeonato Internacional de Boxeo con el gerente del IMDRI estamos organizando en el mes de abril, en el mes de julio se realizará el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico en el municipio del Líbano, en noviembre el Campeonato Panamericano de Gimnasia en nuestra ciudad y en diciembre el Campeonato Sudamericano de Pesas" manifestó Alexander Castro gerente de Indeportes.

Además, se dio apertura al Coliseo Cubierto Enrique Triana García, otro escenario que se abre para la práctica del deporte en Ibagué " Han pasado muchas administraciones y este coliseo estaba en total abandono y hemos sido responsables para abrir las instalaciones, trabajando con disciplinas como baloncesto, voleibol, fut sala y de salón y tenemos un torneo donde ya recibimos delegaciones, hoy le decimos si a la reactivación, al deporte" dijo el Gerente del IMDRI Alejandro Ortíz.

Asimismo, se confirmó que en Ibagué iniciará el calendario ciclístico del país, con la Vuelta al Tolima este 18 de marzo; y por otro lado, se confirmó que del 1 al 2 de agosto se realizará el Campeonato Sub 18; y del 2 al 3 de octubre, el Sub 14 y Sub 16 de Atletismo en el estadio del Parque Deportivo.