El Ministerio creará el Observatorio Económico del Deporte

En esa misma línea, Lucena señaló: "A veces son temas macroeconómicos tangibles unos, otros intangibles, y por esa razón es que nos hemos dedicado a la tarea con un observatorio que queremos crear, que es el Observatorio Económico del Deporte. Saber exactamente qué empleo genera el deporte en el país; segundo, cuáles son las empresas deportivas y qué generan para el país; así como infraestructura".

Finalmente, para concluir sobre este aspecto, remarcó cómo trabajarán y qué se buscará con la creación de este Observatorio: "El desarrollo económico del deporte también viene de la mano de la empresa privada y si nosotros no generamos incentivos fiscales para esas empresas empresas que quieren estar cerca del deporte, pues seguirán siendo escasos los recursos para poder profesionalizar aún más a esos talentos colombianos. Usted sabe que al final el deporte de alto rendimiento no puede depender únicamente del Estado, sino de las empresas. Estas no pueden estar solas en esa gesta, sino que los gobiernos municipales tienen que darles la capacidad de entroncarse con beneficios tributarios y de esa manera hacer mucho más fácil el apoyo. Esperamos trabajar de la mano del DANE para que también podamos tener una estadística más fuerte y seamos parte fundamental del desarrollo del país".