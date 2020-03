La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el coronavirus, causante del COVID-19, ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por trece en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

"La OMS estima que el COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, agregó. Cabe señalar que varios eventos deportivos se encuentran en alerta respecto a la realización de las respectivas competencias. La Fórmula 1, el Giro de Italia o las Eliminatorias al Mundial son algunas de los certámenes que hay día de hoy estarían en riesgo de llevarse a cabo.

