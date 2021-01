La Asociación Mundial de Boxeo eligió el combate entre Gervonta Davis, pupilo de Floyd Mayweather, contra Leo Santa Cruz como el mejor del año 2020. De igual forma, se escogió el nocaut con el que precisamente Davis superó a Santa Cruz como el más impresionante de la temporada anterior.

La pelea, que se disputó en el Alamodome, de San Antonio, Texas, le permitió a Gervonta adjudicarse el título de los pesos pluma y ligero de la AMB, al noquear a su rival en el sexto asalto con un increíble 'upper' que mandó a la lona a su rival.

