Emotivo mensaje de boxeador que noqueó a Luis Quiñones: "quisiera devolver el tiempo”

El boxeo colombiano está en máxima preocupación por la salud del púgil Luis Quiñones, quien se mantiene en coma en la clínica General del Norte de Barranquilla, después de haber sido noqueado por José Muñoz en pelea que se disputó el pasado sábado 24 de septiembre y que fue válida por el título nacional welter junior.

Por la gravedad de los golpes, Quiñones tuvo que ser sometido a una cirugía y el más reciente informe del centro médico explicó que está con "deterioro clínico, neurológico, metabólico y funcional".

Después de conocer el estado de su entonces rival, José Muñoz se pronunció a través de un comunicado y video, en el cual dejó claro un sentimiento de arrepentimiento por lo sucedido.

"Nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos".

Muñoz también ha explicado que desearía retroceder el tiempo para evitar los daños generados a Luis Quiñones.

"Durante los últimos días no cesa tu imagen de mi cabeza y pienso en el gran futuro que tienes por delante. Hemos sido compañeros y amigos de sparring, lo cual me ha permitido conocer todo lo bueno que tienes por brindar como persona y como deportista. Por eso deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiera ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti".