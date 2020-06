"En Colombia ha faltado profundizar en la economía del deporte"

Vea también: El Ministerio para el que suena Ernesto Lucena, ¿se va de Mindeporte?

El deporte como industria

“En Colombia no solo nos ha faltado profundizar toda la economía que desarrolla el deporte, sino que nos ha faltado mayor interés de los patrocinadores y del gobierno, no sólo nacional sino departamental, para darle la importancia que el deporte se merece y masificar aún más de lo que hemos logrado tener. Sin duda la economía en alrededor del deporte cada vez será más grande y más importante”.

La importancia del deporte aficionado en la economía

“El deporte es una herramienta para la salud que implica entorno a ella una cantidad de variables que se generan alrededor. El deporte de alto rendimiento es un porcentaje pequeño en lo que corresponde al deporte, pero es ahí donde se generan los ídolos. En el deporte aficionado y que hacen deporte a diario no sólo lo tomen como salud sino como una forma de vida, eso genera una economía inmensa. No tenemos dimensiones de la economía del deporte”.

¿Cómo se puede cuantificar el deporte en la economía de Colombia?

“Yo creo que acudir al Dane o al gobierno para saber qué cifras tienen. Yo creo que hay que comenzar a tomar cifras reales de las federaciones, que son los entes que manejan cada uno de los deportes. Identificar si el ministerio del deporte tiene información. Hay que comenzar a recopilar información de las universidades si ha habido estudios alrededor del tema. Porque un estudio concluyente del deporte en Colombia no lo conozco y no lo he visto. Éste tipo de investigaciones se han logrado hacer en otros países. Estados Unidos tiene algo desarrollado el tema y sería mirar como lo hicieron y qué procedimientos implementaron”.

El papel del Comité Olímpico Colombiano

“El Comité Olímpico Colombiano sí se ha interesado, lo que no hemos hecho es profundizar en el sistema. Pero yo sí creo que los miembros el Comité ejecutivo siempre han tenido interés en eso. Lo que no ha habido es la gestión para sacarlo adelante”.