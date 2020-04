[En imágenes] Los bogotanos madrugaron a hacer deporte en cuarentena

Así las cosas, el uso de tapabocas será obligatorio a la hora de realizar actividad física. Además, se recomienda llevar un kit de autocuidado con toalla, gel antibacterial, bloqueador e hidratación. Igualmente, no se permitirá que personas con síntomas asociados a enfermedades respiratorias realicen actividad física al aire libre.

“Hace rato no salía, ha sido muy productivo, toca aprovechar, tomé todas las precauciones porque me hacia mucha falta. Desde el 23 de marzo más o menos no salía a trotar”, señaló Harold Peña, quien madrugó a la zona aledaña de la Biblioteca Virgilio Barco.

Las actividades permitidas que se podrán realizar son caminar, correr y trotar a intensidades leves, de nivel recreativo y no de alto rendimiento. Para el desarrollo de la actividad física solamente se habilitarán ciertos espacios, zonas verdes, peatonales o los senderos. “No se permitirá el uso de los gimnasios biosaludables, los parques infantiles, ni las estructuras de juego”, advirtió el Distrito.

“Salí con mi perro, voy a trotar un rato y ya para la casa media hora y ya, es mejor cuidarse pero gracias a Dios puede uno salir a tomar aire”, añadió Luis Beltrán.

El horario de práctica de ejercicio individual será de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. con un tiempo máximo de una hora por persona. La actividad física solo la podrán realizar personas entre los 18 y 60 años. Los menores de edad aún no podrán salir de casa.