EN VIVO: WWE Wrestlemania, día 1

Este sábado se lleva a cabo el primer día de Wrestlemania 37 a las (6pm) hora de Colombia con una hora previa de kick off.

Cartelera del sábado en WrestleMania 37

- Bobby Lashley vs Drew McIntyre: Campeonato de la WWE.

- Sasha Banks vs Bianca Belair: Campeonato femenino de SmackDown.

- New Day (Xavier Woods & Kofi Kingston) vs AJ Styles y Omos: Campeonatos por parejas de Raw.

- Lana & Naomi vs Riott Squad (Ruby Riott & Liv Morgan) vs Natalya & Tamina vs Mandy Rose & Dana Brooke: Turmoil match para una oportunidad por los campeonatos por parejas femeninos.

- Braun Strowman vs Shane McMahon: combate en una jaula de acero.

- Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison.

- Seth Rollins vs Cesaro.