"Estamos en punto cero": preocupación en el Comité Olímpico con crisis en Mindeporte

La salida de María Isabel Urrutia como Ministra del Deporte dejó un proceso complicado para el deporte colombiano de cara al ciclo que comprende los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador, los Panamericanos en Chile y los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante su gestión al frente de esta cartera no se manejó un acuerdo formal entre el Comité Olímpico Colombiano y el Gobierno nacional en aras de brindarle los recursos adecuados a los atletas colombianos para una buena preparación de cara a estas competencias, una situación que compromete el ciclo olímpico que tendrá Colombia.

Justamente, Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, se refirió a este tema en entrevista al programa Centro Deportivo de Antena 2. Allí confirmó que nunca se ha gestado una reunión entre ambas partes para tratar los temas concernientes al proceso del deporte en Colombia.

"Teníamos muchas expectativas con María Isabel Urrutia por ser el corazón del deporte. Vimos con buenos ojos su llegada al ministerio, pero no hubo diálogo con el Comité Olímpico. Ella nos prometió al momento de su llegada que iba a reunirse con nosotros, pero tras siete meses nunca hubo una reunión formal con nosotros", aseguró.

El funcionario afirmó que la falta de recursos por parte del Gobierno ha hecho que las federaciones del país estén pasando necesidades: "Hay muchas federaciones que están pasando dificultades y estamos hablando con ellos para tratar de resolver este problema. Jamás habíamos llegado a este punto teniendo en cuenta la responsabilidad de tiene el Gobierno con el deporte del país y más cuando estamos creciendo en ese sentido", puntualizó.

Por otra parte, Solano se extrañó por la postura generada entre las partes: "Cuando ella (María Isabel Urrutia) era pesista, teníamos una buena relación. Nunca he tenido problemas personales con ella, pero no sé lo que pasó. Si ella tenía una acusación, debió manifestarla, pero no daba lugar a que hubiera un distanciamiento con el Comité".

Pese a ello, el mandatario es optimista y espera que la situación se pueda enderezar con la llegada de Astrid Rodríguez, la nueva Ministra del Deporte: "Esperamos que con la nueva Ministra haya un diálogo. Hay que generar confianza entre ambas partes y trabajar en conjunto para que se pueda recomponer el rumbo. Hay razones para ser optimistas y el presidente (Gustavo) Petro sabe que el deporte mueve al país", aseveró.

