El púgil colombiano Eléider Álvarez Baytar regresó a las primeras páginas del boxeo internacional después de derrotar en la noche del pasado sábado 18 de enero al estadounidense Michael Seals con un soberbio nocaut en el séptimo asalto que le permitió quedarse con el título de campeón continental de las Américas del CMB en la categoría de los semipesados.

Tras el triunfo, 'tormenta' Álvarez aseguró que pudo recuperase de la derrota ante el ruso Sergei kovalev en febrero de 2019 en donde perdió el trono de los semipesados.

Le puede interesar: Fulminante nocaut del colombiano Eléider Álvarez en los semipesados

"Hay veces que no salen las cosas como quieren, cosas que pasan en el campo de entrenamiento; quise corregir los errores que tuve y no salió del todo como quería. No me sentía cómodo, pero iba a dar todo de mí”, dijo para el portal Boxeo de Colombia.

De igual forma, el nacido en Apartadó indicó que durante los 11 meses que estuvo por fuera de los cuadriláteros quería volver en su mejor nivel y por eso práctico una y otra vez el golpe con su mano derecha.

"Practicamos (la mano derecha) una y otra vez. Mi entrenador estaba enojado conmigo al principio porque no estaba haciendo lo que me estaba pidiendo. Finalmente, obtuvimos el nocaut ”, afirmó el colombiano.

Lea también: Fernando Gaviria liderará al UAE Team Emirates en la Vuelta a San Juan

De esta manera y después de recuperarse y celebrar la victoria, a Eléider Álvarez se le abren las puertas para entrar en la selecta lista de pelear por un título mundial ya que estará, al final del mes de enero, muy bien posicionado en el escalafón del Consejo Mundial de Boxeo.

Por otro lado, a Álvarez se le podría dar la posibilidad de pelear contra Joe Smith, campeón semipesado de la Organización Norteamericana de Boxeo y quien está en lista para estar en combate por el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo, que está vacante luego de que el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez haya renunciado al título tras haber derrotado a Sergei Kovalev.