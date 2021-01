Fabriana Arias, entre las 10 finalistas a mejor atleta en la historia de los World Games

La organización de los World Games (Juegos Mundiales) sigue en la búsqueda del mejor atletas de toda la historia del certamen y después de haber hecho una nominación de 24 deportistas, este miércoles 20 de enero se dieron a conocer los diez finalistas, entre los que está una colombiana.

Y es que al término de la primera ronda de votación, la patinadora colombiana Fabriana Arias sigue en competencia por quedarse con el reconocimiento luego de registrar 36116 votos.

Lea también: José Quintana jugará con Angelinos de Anaheim en la temporada 2021 de Grandes Ligas

A pesar de la buena cantidad de votos que ha recibido la colombiana, el grupo de finalistas es liderado por la superestrella del squash de Malasia Nicol David, que cuenta actualmente con 200.043 votos a su favor.

También siguen en carrera por ser el mejor atleta de todos los tiempos de los World Games el luchador de sumo ruso Batyr Altyev con 760.000 votos, el exponente del juego de la soga Irlanda James Kehoe, la sueca Sofia Olofsson, quien se desenpeña en el Muay thai y la mexicana Paola Longoria, quien brilla en el Racquetball.

Here are the 10 candidates who continue in the race towards becoming The World Games Greatest Athlete of All Time! Congratulations! https://t.co/iwpITUsy7o



And to the fans: remember to vote every day! #WeAreTheWorldGames @protectivelife @TWG2022 pic.twitter.com/4vpmZby3x2