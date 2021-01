Fabriana Arias, nominada a mejor atleta de todos los tiempos de los World Games

La patinadora colombiana Fabriana Arias Pérez fue incluida en la lista de 24 atletas nominados para ser elegido como el mejor deportistas de todos los tiempos de los World Games, certamen que reúne todas las actividades que no hacen parte de los Juegos Olímpicos.

Arias, que cuenta en su plamarés con 15 títulos del mundo, es la deportista colombiana más destacada en los World Games al haber ganado tres medallas de oro y dos de plata en las justas que se disputaron en el 2017 en Breslavia, Polonia.

Le puede interesar: Las alentadoras predicciones que hacen sobre Nairo Quintana para el 2021

La patinadora superó con su participación a 3.213 atletas de 102 países que compitieron en los World Games.

fabriana Arias is World Skate candidate as The World Games Greatest Athlete of All Time.

Starting from 08 January you can vote for her every 24 hours! Go&Vote to support Fabriana! https://t.co/ELgkoEdOY4