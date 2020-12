El 2020 ha sido sin duda uno de los años más difíciles que ha tenido que afrontar la humanidad principalmente por el coronavirus que desde diciembre del 2019 empezó a rondar el planeta hasta convertirse en una pandemia que ha dejado importantes consecuencias.

El deporte no ha sido esquivo a lo que ha sido el coronavirus y el duro año y al margen de la suspensión o aplazamientos de las actividades programadas, también ha golpeado a referentes deportivos, quienes han fallecido no solo por el virus, si no que por otras causas.

Exfutbolistas y directores técnicos como Diego Armando Maradona, Paolo Rossi, Gabriel Ochoa Uribe, Ricardo Ciciliano, Alejandro Sabella, Luis Gerónimo López, Luis Alfonso Marroquín, entre otros, están en el listado de exdeportistas que perdieron la vida en este 2020.

También es válido recodar el fallecimiento del exbasquetbolista Kobe Bryant, quien por un desafortunado accidente aéreo perdió la vida junto con una de sus hijas.

En lo que tiene que ver con el baloncesto, Colombia despidió a Álvaro Teherán, quien es aún considerado el máximo exponente que ha tenido el país en este deporte. Con respecto al ciclismo, el pelotón internacional le dio el último adiós a Nicolás Portal, exentrenador del INEOS y pieza clave en el desarrollo de Egan Bernal.

