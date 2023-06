[Galería] Colombia siguió sumando medallas en el tercer día de los Parapanamericanos Juveniles

Este lunes se celebró el tercer día de competencia de los V Juegos Parapanamericanos Juveniles en Bogotá. Disciplinas como Fútbol PC, Baloncesto en silla de ruedas, Para atletismo, Tenis de mesa, y Golbol hicieron parte de la jornada.

En el coliseo Cayetano Cañizares, en horas de la tarde, comenzaron las competencias del 3x3 femenino con los enfrentamientos entre Argentina (7) Vs. Chile (1), Brasil (9) Vs. El Salvador (3), Argentina (6) Vs. El Salvador (1), Chile (1) Vs. Brasil (13). El torneo se jugará bajo el sistema todos contra todos a doble vuelta.

La pista de atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre, recibió a los Para atletas del continente en el desarrollo de la primera jornada de los Parapanamericanos, cual contó con sesión durante la mañana y la tarde.

América Citlalli Aguilar y Manuela Guapi Guzmán fueron las atletas destacadas en la jornada del tenis de mesa. Las representantes de Colombia y México se quedaron con la medalla de oro de su categoría Dobles femenino WD5-WD10.

En el fútbol PC, Colombia tuvo un encuentro bastante igualado ante su similar de Venezuela. El equipo tricolor igualó 5-5 en un duelo que representó el primer punto del cuadro nacional.

De esta manera, Colombia suma trece medallas con las que queda cuarta en la tabla de los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2023. Brasil lidera con once preseas doradas, mientras que México está segundo con cinco metales doradas.

Las justas tendrán su cuarto día de competencia este martes, donde se celebrarán las primeras pruebas de Para atletismo.

Juegos Parapanamericanos Juveniles 2023: medallero tras el día 3 de competencias

1. Brasil: 12 medallas (once de oro, tres de plata, tres de bronce)

2. México: 8 medallas (cuatro de oro, tres de plata, tres de bronce)

3. Chile: 13 medallas (tres de oro, dos de plata, tres de bronce)

4. Colombia: 13 medallas (tres de oro, cinco de plata, cinco de bronce)

5. Costa Rica: 7 medallas (dos de oro, dos de plata, tres de bronce)