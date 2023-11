Ganó medalla y pidió la mano: particular propuesta de matrimonio en los Juegos Nacionales

En medio de las competencias que se llevan a cabo en el marco de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, en el Quindío un atleta de Hapkido, le pidió matrimonio a otra deportista ante la mirada y los aplausos de más de 500 espectadores en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones.

Jhon Alexander Caracas Arismendy tiene 25 años de edad, es cinturón negro y aunque lleva 14 de ellos practicando hapkido, jamás estuvo tan nervioso antes de pisar el tatami en toda su existencia, y no precisamente por miedo a su rival de sino porque en su interior sabía que se iba a jugar el sí de su vida.

“Lo venía pensando hace tiempo pero llegó el momento y dije: es hora de tomar acción. Hace 15 años pensé que ya me estaba cogiendo la tarde y reflexioné que si no es ahora no es nunca”, expresó Jhon Alexander.

Karen Daniela Morales integrante de la selección Valle como él, pero quien por cosas del destino esta vez no vino a competir en los nacionales sino que llegó como parte de la delegación, estaba en la tribuna inocente de lo que su novio y varios de los atletas tenían preparado.

“Fue algo bastante sorprendente el descubrir toda la planificación hacia una propuesta para alguien que uno ama y que uno quiere a su lado para toda la vida por eso busqué cómplices y lo sacamos adelante”, agregó el atleta.

Jhon sabía que después del combate se enfrentaría a su decisión, buscando la de ella coincidiera. Derrotó a su rival con tan buena fortuna que ganó y obtuvo oro, ahora sí, iría por su mayor tesoro. Sus amigos sacaron el cartel que junto a un poema tenía la pregunta no del millón sino del oro, la plata y el bronce juntos: ¿quieres casarte conmigo?, Jhon Alexander se puso de rodillas, sacó el anillo y la respuesta fue un sí.

Jorge Torres periodista deportivo quien presenció el momento dice que fue muy especial no solo para la feliz pareja sino para todos los asistentes.

“Ella besa a su prometido, se abrazan, hay momento de júbilo, de alegría y de aplausos del público y señalando a los compañeros les agradece por la complicidad. Fue un momento de mucha emoción este nuevo matrimonio entre dos integrantes de la liga vallecaucana”.

Su entrenador, también cómplice de esta locura, afirma que no es extraño que entre una que otra llave, maniobra y acrobacias, el amor salga a flote. Dijo que ese amor es producto de las artes marciales y que ha visto cómo se unen varias parejas.

Si bien aún no hay fecha para la boda, Karen y Jhon regresaron felices a su natal Valle del Cauca motivados para seguir evolucionando juntos en el Hapkido y dando la pelea por lo que será a partir de ahora su nueva familia.

“Gracias a Dios todo salió bien tanto competitivamente como sentimental. Me pude traer las dos preseas de oro, tanto la medalla en defensa personal como el compromiso con esta hermosa mujer”, concluyó el medallista nacional.

Karen y Jhon Alexander saben que juntos son más fuertes.