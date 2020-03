Gimnastas se ingenian la forma de practicar en medio de la cuarentena

En medio de la cuarentena que afrontan varios países, los deportistas se ingenian las formas para entrenar desde casa y, aunque muchas veces no cuentan con los implementos suficientes para hacerlo, este no fue el caso de las hermanas Sanne y Lieke Wevers, quienes, por intermedio de un patrocinador y aprovechando la ayuda de un fabricante, llevaron una barra de equilibrio a casa buscando no perder lo practicado en los últimos meses.

Las gimnastas holandesas, reconocidas en su disciplina a nivel mundial pues han tenido grandes resultados en los Juegos Olímpicos, no están de acuerdo en la realización de las justas que se iban a llevar a cabo en Tokio, sin embargo, toman todas las precauciones, en caso de que el Comité Olímpico siga adelante con su decisión, e instalaron una barra de cinco metros en su casa para mantener las rutinas de práctica.

Sanne, medalla de oro en los Juegos de Río 2016, se impuso en este ejercicio de la disciplina a las estadounidenses Simone Biles y Laurie Hernández, máximas candidatas durante la competencias para llevarse el título. Bajo esta situación, la idea de la europea era repetir el título en la próxima competencia, la cual, pese a las múltiples críticas y la situación mundial, parece inamovible.

Los Juegos Olímpicos, que se van a realizar entre julio y agosto de 2020, en Tokio, permanecen en vilo, mientras desde el Comité Olímpico Internacional se asegura que no hay motivo para realizar una cancelación en este momento, ya que aún queda mucho tiempo y la situación puede cambiar radicalmente. Sin embargo, algunos de los grandes problemas para los atletas que buscan su cupo y para aquellos que ya lo tienen, es la falta de práctica a la que se han visto obligados en los últimos días. De igual manera, es de destacar que el 43% de los deportistas que deben llegar a las competencias, aún no está clasificado.