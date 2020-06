“Hay que entender el deporte como un sector económico”

En el marco de la agenda propia de Antena 2 y su programa Centro Deportivo que indaga por los alcances del deporte como industria, varios expertos manifestaron su opinión respecto a la falta de estadísticas y métodos de cuantificación que permita conocer el impacto de la actividad física en la economía nacional

Mauricio Parodi, representante a la Cámara por Antioquia

“Nosotros tenemos una gran falencia en el sector. No tenemos una información precisa, no hay datos cuantificados. Algunos dirigentes deportivos, entre los que yo me encuentro, hemos venido con un discurso de que el deporte es muy importante para la sociedad. Este discurso se enmarca en varios aspectos. Primero que es evidente el mejoramiento de la condición de salud y el canción a través de la práctica del deporte. También hablamos del sector de la economía. Cuántos son los bienes, cuántos servicios, cuántos empleos generamos en el sector. Estaba mirando unos datos del año 2007, los cuales señalan que el deporte aporta 0,9% del PIB, que eso es más o menos un billón de pesos. Yo creo queES más, lo que pasa es que no lo medimos”.

José Daniel López, representante a la Cámara por Bogotá

“La toma de decisiones públicas no parte tanto de ideologías, sino de evidencias. Cualquier decisión que se tome en materia deportiva, tiene que partir de preguntas fundamentales que no se han resuelto. Cuántos deportistas aficionados ahí, cuántos deportistas de alto rendimiento, cuántos entrenadores, cuántos clubes, cuántas escuelas deportivas. Súmele eso la coyuntura actual. Cuántos desempleados ha dejado la pandemia en el sector deportivo, sean indirectos o directos. Si queremos entender el deporte como un sector económico tenemos que cuantificar, y cuantificarlo también en clave del empleo que genera para entrenadores y personas que adelanten actividades comerciales, por ejemplo”.

Roberto Ortegón, experto en temas de planeación

“Para nadie es un secreto, en la percepción ciudadana, que el deporte hace parte de la vida de la gente. Eso fue lo que se quiso en la ley 181, organizar un Sistema Nacional del Deporte, el cual no sólo es deporte de alto rendimiento: también hay otras manifestaciones del deporte como el deporte estudiantil, universitario o social comunitario. En torno al fenómeno del deporte, se mueven muchos factores. Obviamente temas de turismo, consumo de productos… Es decir, la cadena de valor que genera el deporte es muy grande. En dónde está el problema: en que se pueda organizar el Sistema Nacional del Deporte. Eso se organiza creando un sistema único nacional que dé a conocer quiénes son los que están relacionados con la actividad deportiva. Desde el punto de vista comercial, de la producción, de la práctica deportiva, etc.”.