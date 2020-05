Alberto Herrera, presidente de la Federación de Patinaje, habló en el Foro El Regreso de Antena 2 RCN Radio y dio su visión sobre lo que le esperará al deporte tras la cuarentena y el regreso de actividades.

Mire acá: Neven Ilic: "Estamos ansiosos por la salida pero debemos ser muy responsables"

"Hemos analizado desde la Federación y nos movemos en tres ejes. La primera es la impotencia que todos hemos vivido y la incertidumbre que tenemos, esto incidirá en el retorno del deporte, además de la inestabilidad emocional. Esto lo ha tenido el atleta que sobrellevar, como el problema laboral. El factor de la economía será difícil vivirlo", declaró.

Por otro lado, Herrera destacó el gran apoyo que sigue dando Mindeporte para que las federaciones continúen con los eventos planeados. "El Ministerio del Deporte ha mantenido los convenios con las instituciones deportivas para poder sostener con las actividades que estábamos haciendo, pero eso no se verá con las empresas que patrocinan el deporte", expuso.

Asimismo, el presidente de la Federación de Patinaje fue sincero con el sentir del deporte en general, pues para él no se sabe con exactitud lo que ocurrirá cuando se desarrollen los eventos atléticos.

"No se sabe lo que pasará con los calendarios deportivos, ahí dependemos de terceros. Debemos estar atentos en qué momento se dará el punto de partida para nosotros estar listos con la preparación de un buen calendario deportivo", mencionó.

"No sabemos si se podrá hacer un evento, por eso la preparación no tendrá un norte claro. Lo que se ha hecho estos meses es un medio sostenimiento en la parte atlética en casa que no es una preparación para la alta competencia. Esa reactivación, que se hará progresiva, nos llevará a nosotros otro tiempo", agregó Herrera pensando en lo que ocurrirá en los nuevos calendarios de ahora en adelante.

Puede ver: "La prensa deportiva ha tenido que ser creativa": Antonio Casale en el foro 'El Regreso'

Finalmente, Alberto Herrera reiteró que el sentir en general es el miedo por parte de los deportistas, ya que no saben cómo volverán y el tipo de protocolos que se utilizarán y si servirán.

"El temor, el pánico que se ha generado en las familias hará que se tenga un efecto negativo en la competencia porque muchos deportistas no irán a eventos por eso. Debemos ir generando confianza para que se vaya dando el retorno", concluyó.