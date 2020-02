Insólito: hombre cristiano demandará a la NFL show de Shakira en el Super Bowl

Dave Daubenmire, un conocido comentarista, ex entrenador de fútbol y predicador cristiano estadounidense, se mostró indignado con la presentación de Shakira y JLo, las dos hermosas mujeres latinas que participaron en el show del Super Bowl.

La colombiana y la puertorriqueña deslumbraron y sorprendieron a millones de espectadores en el mundo con su show de medio tiempo, considerándolo como la mejor puestas en escena de la historia del evento deportivo. Pero este no fue el caso para el activista ultraconservador Dave, toda vez que está preparando una demanda en contra de todos los que participaron del espectáculo musical por un de cifra 800.000 billones de dólares ya que lo hicieron pecar y alejar del cielo.

“Hablo en serio aquí. Estoy buscando un abogado para realizar una demanda colectiva contra la NFL por complacer a la pornografía. Tal vez esa no sea la acusación correcta, no soy un abogado. Pero lo que vimos ayer fue una actuación del club de strippers en el medio tiempo del Super Bowl 2020”, aseguró Daubenmire en su video para Facebook.

Aunque la demanda no tenga demasiadas probabilidades de prosperar, muchos se han sorprendido con la exuberante cifra que dio en contra de la liga Nacional de Fútbol Americano – NFL.

Estos son los argumentos de Dave Daubenmire en el video:

"La NFL bombeó pornografía a nuestros hogares. No nos dijeron que iban a hacerlo. No pusieron ninguna advertencia en la pantalla antes de que J-Lo comenzara su acto de club de strippers. Se violaron las conciencias de millones de niños inocentes. Sin previo aviso. Nos volvimos a mirar la piel de cerdo y, como bonificación, conseguimos un viaje al corral de cerdos. Corrompieron la santidad de nuestros hogares sin nuestra aprobación", sostuvo.

Y continuó: "¿Hubo alguna advertencia de que su hijo de 12 años, cuyas hormonas están comenzando a funcionar, hubo alguna advertencia de que lo que iba a ver podría causarle para excitarse? ¿Podría J-Lo salirse con la suya en una escuela primaria pública? ¿Qué les da el derecho de bombear esas aguas residuales a nuestras casas y violar la santidad sin previo aviso? No sé qué ley violaron ... obscenidad ... proxenetismo ... corrupción de un menor ... pero encontremos uno. Demandemos a todos".

"Este no es un problema de libertad de expresión. J-Lo y aquí un grupo de exhibicionistas no tienen derecho a entrar a mi casa sin ser invitados. Ellos bombearon videos lascivos a nuestras casas sin la debida notificación. No hubo oportunidad de proteger los ojos jóvenes reunidos alrededor el tubo familiar. Fui a un partido de fútbol y estalló una orgía ", puntualizó.