Jerónimo Berrío y Pedro Moreno se subieron al podio en Spa Francorchamps

Los pilotos colombianos Jerónimo Berrío y Pedro Juan Moreno se destacaron el fin de semana en el histórico circuito de Spa Francorchamps en Bélgica al subirse al podio en la cuarta fecha de temporada de la Ligier European Series.

Berrío y Moreno brillaron en la primera de las dos pruebas que se llevaron a cabo al ocupar la segunda posición gracias a una sanción que se impuso a Romain Favre.

Durante la prueba, los colombianos pelearon desde los giros iniciales los puestos de privilegio e incluso alcanzaron a ocupar la punta de carrera.

Al final, Berrío cruzó la meza en el tercer lugar, pero se benefició del castigo a Favre.

La segunda casilla de Berrío y Moreno se convirtió en el tercer podio de la temporada 2024 en la Ligier European Series.

Por otro lado, en la segunda carrera, los colombianos no tuvieron suerte al sufrir dos penalizaciones por exceder los límites de velocidad y tocar el vehículo de otro corredor, por lo que finalizaron en la octava posición.

“"De nuevo un gran fin de semana. Para la carrera uno remonté y por temas de tráfico no pudimos lograr la meta que era ganar, pero teníamos la velocidad para pelear por la punta. En la carrera 2 tuve una buena largada y ya le había sacado unos seis segundos al segundo, pero salió un safety car y perdí la ventaja, luego tuve una buena relargada y volví a sacar otra buena distancia, pero apareció otro safety car y no me permitió avanzar y poner el ritmo en carrera. Terminamos teniendo una buena batalla y entregué el carro primero, pero el resultado no lo pudimos concretar por situaciones de carrera, por algunas sanciones y cosas que pasan, pero bueno, así es este mundo, así es este deporte y seguiremos trabajando concentrados en las dos rondas que quedan del campeonato”, afirmó Jerónimo Berrío.

Los pilotos colombianos volverán a la acción el 27 y 28 de septiembre en Mugello, Italia.