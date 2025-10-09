Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 21:14
Jokser Albornoz ganó tres medallas para Colombia en los Mundiales de Halterofilia
El vallecaucano brilló en la categoría de 94 kilos.
Jokser Manuel Albornoz volvió a brillar para Colombia en los Mundiales de Halterofilia que se disputan en Forde, Noruega. El joven pesista conquistó este jueves tres medallas en la categoría de los 94 kilos: una plata en la modalidad de dos tiempos y dos bronces en arrancada y total olímpico.
Estos resultados sorprendieron a muchos, ya que Albornoz había sido ubicado en el grupo B, una división que generalmente no reúne a los principales favoritos al podio. Sin embargo, el vallecaucano, de apenas 21 años, demostró que su talento trasciende las expectativas.
En la arrancada, Albornoz levantó 175 kilos, cifra que lo mantuvo en la pelea frente a rivales de gran experiencia como los iraníes Alireza Moeni y Ali Alipour, y el búlgaro Karlos Nasar, actual campeón olímpico.
La sorpresa llegó cuando Nasar, que buscaba su tercer título mundial, falló en sus intentos con 178 y 182 kilos. Su mejor registro fue de 173, lo que lo dejó fuera del podio en esta modalidad.
Con esos resultados, el colombiano aseguró la medalla de bronce en arrancada, mientras que el oro fue para Moeni con 182 kilos y la plata para Alipour con 176. Fue el primer aviso del nivel que traía el representante nacional.
En la modalidad de dos tiempos, Nasar se redimió con un levantamiento espectacular de 222 kilos, nuevo récord mundial. Aun así, Jokser Manuel Albornoz se quedó con la plata tras alzar 215 kilos, consolidando su segundo podio del día.
El cierre fue igualmente exitoso. Con un total de 390 kilos —175 en arrancada y 215 en dos tiempos—, Albornoz se quedó con el bronce en el total olímpico, solo superado por Nasar (395) y Moeni (391).
Gracias a las tres medallas de Albornoz, Colombia alcanzó doce preseas en el campeonato mundial: dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce, cuando aún restan dos jornadas por disputarse en Forde.
Fuente
Agencia EFE