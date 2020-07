Juan Camilo Vargas: "He aprendido mucho de Gregory Gaultier exnúmero uno del mundo"

Juan Camilo Vargas, squashista bogotano, fue sorprendido por la pandemia del coronavirus en medio de un viaje de entrenamiento a República Checa, motivo por el que se vio obligado a permanecer en el país europeo hasta estos días. Sin embargo, no todo fue negativo, pues más allá de que no contemplaba un viaje tan largo, aprovechó la temprana apertura de los lugares de entrenamiento para continuar con sus prácticas.

Con base en ello y, teniendo en cuenta que varios de los atletas de la disciplina ya se encuentran en territorio europeo, el representante de Cundinamarca en los Juegos Nacionales habló con el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2: "Ya había venido a entrenar a República Checa hace un año y me gustó mucho el estilo de entrenamiento, acá está Gregory Gaultier, que es exnúmero uno del mundo, de quien he aprendido mucho y entrenar a su lado es una gran ventaja. En febrero, cuando estaba acá entrenando me agarró todo lo de la pandemia, así que tuve que quedarme y ya estoy en cancha desde inicios de junio".

Luego, refiriéndose a dichos entrenamientos remarcó: "Acá nos ha ido muy bien entrenando, el squash lo abrieron desde principios de junio con medidas sanitarias, tratar de no tocar las paredes y desinfectando lo que se tocó después de entrenar. Ya está abierto para el público y antes era solo para profesionales. No se podían usar camerinos, ni duchas en principio, pero luego se empezaron a seguir las reglas y empezaron a bajar las restricciones, por lo que ya estamos casi de vuelta a la normalidad así que ha sido una ventaja por estar en cancha y poder seguir mi entrenamiento".

Finalmente, sobre su presente y el permiso de permanencia en territorio checo, afirmó: "En República Checa me dieron extensión de mi estado de turista hasta ael 31 de agosto, desafortundamente no me podré reunir con el equipo (Selección Colombia) en Barcelona por la pandemia, acá hay jugadores de buen nivel y han venido otros jugadores europeos a entrenar y a jugar, así que por ahora me quedaré acá, aprovechar que se puede jugar en cancha y que los gimnasios también están abiertos, así que trabajar para estar al cien cuando todo se reanude".