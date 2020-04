Juegos Mundiales de Birmingham 2021 fueron aplazados para el 2022

Los Juegos Mundiales, cita que reúne a 37 disciplinas no olímpicas y que tenía previsto disputarse del 15 al 25 de julio de 2021, han confirmado el aplazamiento de su siguiente edición en Birmingham (EE.UU.) para el periodo comprendido entre el 7 y el 17 de julio de 2022, tras el anuncio de las nuevas fechas de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Ante la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA) y el Comité Organizador de Birmingham (COB) han acordado esta decisión ya que mantener las fechas previstas "habría significado la exclusión de muchos atletas que participan en los Juegos Olímpicos, y habría dado lugar a una posible reducción del interés del público y los medios de comunicación", anunció este jueves la confederación deportiva en un comunicado.

NEW DATES: The World Games Birmingham will be held July 7 - 17, 2022 🌎



More information ➡️https://t.co/BkcDur0Hq2#RoadtoBHM pic.twitter.com/75ayhVMTjy