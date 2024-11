Juegos Nacionales Juveniles EN VIVO día 1 - sábado 9 de noviembre

Este sábado 9 de noviembre inicia la primera edición de los Juegos Nacionales Juveniles, los cuales se efectúan en el Eje Cafetero y se extenderán hasta el jueves 28 de este mes.

Fuera de la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en la noche, habrá cuatro disciplinas en acción, las cuales se disputan desde la mañana. Claro está que todavía no se entregan medallas, pues apenas se disputan las primeras rondas.

A las 10:18 de la mañana inició el voleibol playa en equipos, en las ramas masculina y femenina. juegan Antioquia vs Valle (M), Tolima vs Meta (F) y Bogotá vs Casanare (M).

Vea también: Nicolás Echavarría parece no tener techo, y es líder del WWT Championship

En squash, Susana Restrepo de Antioquia juega ante Juanita Sarmiento de Santander a las 11:00 a. m.

Bogotá vs Antioquia, Bolívar vs Atlántico, Valle vs San Andrés y Sucre vs Córdoba se medirán en béisbol.

En baloncesto 3x3 también habrá cuatro enfrentamientos en la tarde: Bogotá vs Antioquia, Norte de Santander vs Atlántico, Valle vs Santander y Caldas vs Cundinamarca.