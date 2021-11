Juegos Panamericanos Cali 2021: en Argentina no piensan en las medallas

Argentina afronta los Juegos Panamericanos Junior de Cali con "la mayor de las expectativas", pero con la evolución de los deportistas como principal objetivo, según explicaron a Efe desde el Comité Olímpico Argentino (COA).



Carlos Ferrea, jefe de misión de Cali 2021, sostuvo en una entrevista telefónica desde Colombia que estos noveles Juegos son importantísimos "para el proceso de evolución de los atletas".

"Tuvimos una muy buena actuación en los Juegos Olímpicos de la Juventud (de Buenos Aires 2018). La creación de este Juegos, de esta categoría intermedia, hace que estos atletas tengan una competencia intermedia y no sea tan difícil la transición hacia mayores", resaltó.



Argentina afrontará estos Juegos con una delegación compuesta por 276 deportistas, una cifra que podría disminuir por lesiones que arrastran algunos deportistas, según señaló Ferrea.



"Venimos con la mayor de las expectativas, venimos de hacer muy buenas actuaciones en los Juegos Olímpicos de la Juventud que son la antesala de estas justas. Tenemos realmente equipos con una proyección muy buena. Tenemos buenos deportistas para pensar en tener un muy buen resultado en estos Juegos", precisó.

Sin embargo, Ferrea sostuvo que el Comité Olímpico Argentino no tiene un objetivo de medallas concreto porque su principal objetivo es la evolución de los deportistas.



"Nosotros no estamos pensando en las medallas, estamos pensando en el proceso de trabajo que llevamos adelante con los atletas. Siempre venimos a dar lo mejor, nunca un atleta argentino va a querer perder y todos te van a decir que venimos a ganar, pero realmente lo que estamos buscando es que tengan esta participación", precisó.



"El Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico han hecho un esfuerzo muy grande para poder participar de estos Juegos y lo que estamos buscando acá es que cada uno entregue lo mejor. Medirlo en medallas me parece que no es justo", concluyó.