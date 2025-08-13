Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia y un baño dorado en el cuarto día

Llegó la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se celebra en Asunción, capital de Paraguay. Como ha sido la costumbre en los últimos días, la delegación colombiana volvió a deslumbrar y logró colgarse importantes medallas para seguir en la parte alta del medallero.

Justamente, Colombia venía de hacerse con más de quince medallas entre oro, plata y bronce y en la cuarta jornada esperaba volver a dar el golpe. En ese sentido, este miércoles 13 de agosto, los deportistas cafeteros volvieron a dejar en alto al país con dos preseas doradas y con una de bronce para seguir destacando en las justas deportivas.

Vea también: Sorpresa en la fecha 3 de los cuadrangulares de Liga BetPlay Femenina

Es así que Colombia vivió un gran día en esta cuarta jornada de los Juegos Panamericanos Junior, especialmente en deportes como el ciclismo de pista con la participación estelar de Nicolás Olivera y de Luciana Osorio. En Judo con la delegación completa que compitió en la modalidad de equipos mixtos y en natación con Isabella Bedoya que ya había dado de qué hablar el martes.

TRES MEDALLAS DE ORO PARA LA DELEGACIÓN COLOMBIANA EN LA CUARTA JORNADA DE JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR ASUNCIÓN 2025

Las medallas de oro no demoraron en llegar para la delegación colombiana este miércoles tras una jornada más que positiva y de gloria para el país en Asunción. Luciana Osorio se quedó con la presea dorada en el Ómnium. Osorio pudo pasar las pruebas y sumó puntos para bañarse en oro.

Luciana Osorio superó a Benedetti y a Garrido que representan a Argentina y Chile respectivamente para poder colgar la medalla de oro. En el ciclismo, Luciana no fue la única colombiana que ganó esta presea. En la rama masculina y en la prueba de velocidad, Nicolás Olivera superó a Wadilie, Serrano, Betique y Torres para presumir la distinción de oro.

Le puede interesar: Kendry Páez se quedaría sin equipo: insólita medida de FIFA acabaría todo

Llegó otra medalla de oro en la natación con Isabella Bedoya que el martes había logrado la presea de plata. Bedoya igualó con la brasileña, Stephanie Balduccini en los 50 metros libres para quedarse con el triunfo compartido. Además, la delegación colombiana, conformada por Samantha Baños, María Santana, Tiffany Murillo, e Isabella Budnik ganaron bronce en los relevos 4x200m.

Por su parte, en el Judo, Colombia se quedó con la medalla de bronce con la delegación que superó a Perú 4-3 en la última pelea. Los colombianos comparten con Estados Unidos la posición y quedaron detrás de Brasil y Cuba en ese medallero.

COLOMBIA Y SU POSICIÓN EN EL MEDALLERO

País Oro Plata Bronce Total

1 Brasil 44 21 26 91

2 Estados Unidos 14 21 20 55

Lea también: Cardona estalló y puso fin a las críticas con polémicas declaraciones

3 Chile 13 6 10 29

4 Colombia 12 9 16 37

5 México 8 15 15 38