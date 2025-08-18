Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia se afianza con oro en la novena jornada

Llegó la novena jornada de los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se celebra en Asunción, capital de Paraguay. Como ha sido la costumbre en los últimos días, la delegación colombiana volvió a deslumbrar y logró colgarse importantes medallas para seguir en la parte alta del medallero.

Sin duda alguna, Colombia ha sido una de las delegaciones que mejor resultado ha tenido a lo largo de estas nueve jornadas de los Juegos Panamericanos Junior. Vino de menos a más, pero siempre ha estado en la parte alta del escalafón.

Trepó en la quinta, cuarta, tercera casilla y ahora se ubicó en la segunda desde hace unas jornadas en donde ha seguido ganando medallas para acercarse cada vez más a Brasil.

NUEVAS MEDALLAS DE COLOMBIA PARA SEGUIR EN LA SEGUNDA CASILLA

Este lunes 18 de agosto, a cinco días del cierre de los Juegos Panamericanos Junior, Colombia volvió a deslumbrar en Paraguay con importantes medallas para afianzarse en la segunda casilla detrás de Brasil. La delegación cafetera se quedó con seis preseas doradas y tres de bronce. En la novena jornada no hubo medallas de plata en ningún deporte.

Justamente, las tres disciplinas en las que Colombia logró colgarse medallas fue en el Atletismo, Patinaje Velocidad (deporte en la que el país es potencia) y en Tenis de mesa. Tanto la rama masculina como femenina se destacó en cada deporte para poder aumentar el medallero de la delegación colombiana.

En los 5,000 metros, Pedro Marín superó a Iker Sánchez y a Ian Sánchez, ambos de México para colgarse la medalla de oro. Valentina Barrios superó en lanzamiento de jabalina a Manuela Rotundo de Uruguay y Claudia Guerrero de Cuba. Natalia Linares se quedó con otra presea dorada en salto de longitud venciendo a Rosmaiby Quesada de Cuba y a Janae De Gannes de Trinidad y Tobago.

Por su parte, Natalia Pulido se quedó con la de bronce en 20,000 metros marcha detrás de Karla Serrano y Valeria Flores ambas de México. En patinaje, Santiago Vásquez fue tercero en la prueba de 1,000 metros sprint, detrás de Jacob Melton de Estados Unidos y Jeremy Ulcuango de Ecuador. Sin embargo, Vásquez ganó la de oro en los 200 metros contra meta.

En las mismas categorías anteriores, pero en la rama femenina, Kollin Castro ganó las dos medallas de oro para sumar otras preseas doradas para la delegación. Superó a Wilmary Toro de Venezuela y a Catalina Lorca de Chile en la de 1,000 metros y en 200 metros contra meta dejó atrás a Ivonne Nochez de El Salvador y a la venezolana Toro.

La última medalla fue de bronce con Ana Isaza en el tenis de mesa. De esa manera, terminó una jornada ideal para Colombia con varios deportistas que verán actividad en otras pruebas el martes 19 de agosto.

POSICIÓN DE COLOMBIA EN EL MEDALLERO

1. Brasil | 58 oro | 28 plata | 38 bronce | 124 medallas en total

2. Colombia | 27 oro | 16 plata | 25 bronce | 68 medallas en total

3. Estados Unidos | 23 oro | 28 plata | 24 bronce | 75 medallas en total

4. México | 18 oro | 29 plata | 29 bronce | 76 medallas en total

5. Argentina | 14 oro | 26 plata | 17 bronce | 57 medallas en total