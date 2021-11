Juegos Panamericanos Junior: Colombia ganó su primera medalla

Este viernes la delegación de nuestro país ganó su primera medalla en los Juegos Panamericanos Junior que arrancaron en la ciudad de Cali. Con el deporte de canotaje Colombia consiguió su primera presea de bronce en el inicio oficial de las competencias.

En la prueba, las colombianas Madison Velásquez y Manuela Gómez lograron un tiempo de 2:05:85 y se quedaron así con la medalla de bronce en la prueba Velocidad C2 500 Mujeres que se disputó este viernes.

Las ganadoras de la medalla de oro fueron las chilenas Bárbara Jara y Paula Gómez, quienes terminaron con un tiempo de 2:02:77 y el segundo lugar fue para las mexicanas Ada González y Stephanie Rodríguez que lograron un registro de 2:03:54.

Al término de la prueba, las dos deportistas hablaron de lo que significa poder ganar esta medalla en la primera edición de estos juegos y entregarle a nuestro país una primera conquista en medio de tantas competencias.

“La verdad es que muy emocionante, todavía no me lo creo, algo por lo que trabajamos todo este año. Para este evento con la selección nacional, venimos trabajando hace casi 2 semanas, ganamos medalla en un bote nuevo, en el cual no tenías muchas experiencia y la verdad muchas felicidad por conseguir esto”, dijo Manuela Gómez.

“Estoy muy contenta por los resultando, no tuvimos mucho tiempo para entrar en el bote y la verdad no me lo creo, tratamos de mantenernos muy tranquilas y al final conseguimos esta medalla que fue muy importante”, dijo Madison Velásquez.

Las pruebas de estos primeros juegos Panamericanos Junior irán hasta el próximo 5 de diciembre en la ciudad de Cali y servirá para comenzar a hacer un primer balance del ciclo olímpico rumbo a los olímpicos de 2024.