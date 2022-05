Juegos Suramericanos de la Juventud: Colombia ganó plata en karate este lunes

Colombia logró una nueva medalla en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022. El karate fue el encargado de darle una nueva presea de plata a la delegación cafetera, en el único podio de Colombia en la jornada del martes.

Vea también: Juegos Suramericanos de la Juventud 2022: así quedó Colombia en el medallero; día 4

Santiago Ospina fue el atleta que se quedó con el segundo lugar en la competencia de los 68 kilogramos: por ello, habló sobre las sensaciones de su importante logro en la ciudad de Rosario.

"Me siento muy bien, de la mejor manera, me sentí muy a gusto con esta experiencia que he podido vivir", dijo Ospina a Antena 2.