Khabib anuncia su decisión luego de retener su campeonato en la UFC ante Gaethje

La pelea de la UFC 254 que se llevó a cabo en Abu Dhabi, ha dejado ganador a Khabib Nurmagomedov quien logró convertirse en campeón de peso ligero gracias a su victoria sobre Justin Gaethje. En tan solo dos rondas, Khabib dejó claro porque es considerado como uno de los mejores de la historia de la UFC.



Para este enfrentamiento reaparecía el ruso de 32 año quien tuvo que suspender su actividad debido a la pandemia del Covid-19 y la lamentable pérdida de su padre quien falleció debido a esta enfermedad.

Vea también: Calendario de las peleas más importantes de boxeo y UFC en lo que resta del 2020

En el primer round fue Justin quien empezó a tomar la iniciativa, ya que amagó lanzándole un puntapié al ruso quien prefirió quedarse estático tras la reacción de Gaethje y por lo tanto, empezaba estudiar los movimientos de su rival. No obstante, fue al final del primer asalto donde Khabibi lo llevó a la lona, pero lamentablemente para él, la campana sonó y por ende tuvo que parar su ataque.

No obstante, las emociones no se hicieron esperar y para la segunda etapa, Justin Gaethje intentó atacar al ruso con una patada, pero no contó con la rápida reacción de Khabib que gracias a sus dos buenos movimientos, lo noqueó en un rincón del octágono y lo dejó unos segundos inconsciente.



Le puede interesar: El sorpresivo nocaut del que se habla en la UFC



Gracias a esta victoria, Khabib logró un invicto de 29 fechas sin conocer la derrota. Sin embargó, esa racha prefirió dejarla ahí, ya que tomó la decisión de retirarse de los octágonos de la UFC: “Hoy es mi última pelea. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre. Con él soñaba en ser campeón, pero no como estoy ahora. Solo tengo a mi madre y quiero pasar más tiempo con ella, declaró el campeón.