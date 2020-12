Khabib Nurmagomédov, elegido Personalidad Deportiva del año 2020

El peleador ruso Khabib Nurmagomédov, campeón invicto de artes marciales mixtas (MMA), fue elegido como la Personalidad Deportiva del año 2020 por el medio internacional la BBC.

Nurmagomédov, que se retiró oficialmente el pasado 24 de octubre después de derrotar Justin Gaethje, superó en una votación virtual a otros figuras como el saltador de pértiga Armand Duplantis, el jugador de baloncesto LeBron James o la boxeadora Katie Taylor.

Lea también: Khabib Nurmagomédov insinuó que podría volver a la UFC si le pagan 100 millones de dólares

Tras recibir el reconocimiento, el ruso se manifestó en sus redes sociales en donde manifestó la importancia de este premio.

"Este premio significa mucho para mí. El reconocimiento es una de las mayores motivaciones tanto en la vida como en el deporte", compartió en Twitter.

This award means a lot for me.

Recognition is the one of the biggest motivation in the life, as in the sport. @BBCSport pic.twitter.com/IbGjH7gari