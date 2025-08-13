La carrera más alta de Colombia: deporte, cultura y naturaleza en un solo reto

Inicia la séptima edición del Festival de la Montaña, un evento que combina deporte, cultura y conciencia ambiental en uno de los escenarios naturales más imponentes del país: el Parque Nacional Natural Los Nevados.

La exigencia física y técnica será protagonista, con recorridos que alcanzarán 4.450 metros sobre el nivel del mar, consolidando al Festival como la carrera de mayor altitud en Colombia y una de las más altas en Suramérica. Sin embargo, la experiencia no se limita a lo deportivo: es también una celebración de la cultura y la naturaleza, con un firme compromiso ambiental que lo mantiene como el único evento deportivo carbono neutral del país.

Entre el 14 y el 17 de agosto, el Parque Nacional Natural Los Nevados recibirá a más de 500 atletas y numerosos visitantes, quienes disfrutarán de una agenda que trasciende lo meramente competitivo. En esta edición, corredores de regiones como Cundinamarca, Antioquia, Huila, Tolima, Valle del Cauca y otros puntos del país se reunirán en un espacio que celebra tanto el talento deportivo como el amor por las cumbres colombianas.

Este año, la ruta ofrecerá segmentos nunca antes explorados, pensados para poner a prueba la fortaleza física y mental de los participantes. Además de las pruebas de alto rendimiento, se incluirá un recorrido recreativo de 5 kilómetros para quienes busquen disfrutar del paisaje, la fauna, la flora y el espíritu de camaradería que caracteriza al Festival.

“Tendremos actividades deportivas y culturales. Cine de montaña, muestra de fotografía, conservatorios con invitados de talla internacional y el kilómetro vertical alto de Letras con 60 deportistas, así como el Maratón Nevado del Ruiz con más de 500 atletas corriendo en estas montañas de los Andes Centrales colombianos”, afirmó Esteban de la Cruz, director del Festival de la Montaña.

La altitud será uno de los grandes retos: los trayectos alcanzarán los 4.450 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte al evento en la competencia más elevada del país y una de las más exigentes de Suramérica. Pero no todo es esfuerzo físico; el Festival mantiene su compromiso con la naturaleza al ser el único evento deportivo carbono neutral en Colombia, y se convierte en una vitrina para la cultura y el turismo sostenible.

“Estamos más que ansiosos y preparados para correr el Festival de la Montaña, correr por paisajes únicos y ecosistemas increíble, con el Nevado del Ruiz de fondo, por lugares en donde somos privilegiados de poder correr ahí”, aseguró Mauricio Echeverry, corredor antioqueño que ha venido entrenando con dedicación para esta cita.

Más allá del cronómetro y las posiciones, el Festival de la Montaña busca dejar un mensaje: el deporte puede ser un motor de cambio social, económico y ambiental, inspirando a todos a proteger y valorar los frágiles ecosistemas de alta montaña.