La Fórmula 1 viviría radical cambio: Carlos Sainz en el ojo del huracán

"La FIA es una entidad muy seria, compartimentada con directores de carrera y comisarios y por lo que he podido intuir, no existe ninguna preocupación en que mi candidatura pudiera influir en la carrera deportiva de mi hijo (piloto de Fórmula Uno) y mi experiencia me dice que podría ser más negativa que positiva por situaciones vividas en el pasado", aclaró Carlos Sainz sobre el posible conflicto de intereses que podría generar su candidatura a la Federación Internacional.



Aunque todavía no se han implementado las acciones que aportará al nuevo proyecto de patrocinio, el campeón del mundo de rallys se mostró muy ilusionado con el proyecto, del que reconoció que inicialmente no sabía absolutamente nada de las gasolineras 'low cost', o mejor dicho de las "gasolineras inteligentes", como prefirió definir.



"La verdad es que cuando se me planteó por primera vez esta opción de patrocinio no sabía absolutamente nada de este tipo de gasolinera, por lo que lo primero que hice fue informarme del por qué de este tipo de suministradores y una vez conocí todos los datos, lo cierto es que me pareció muy interesante la idea y por eso hemos llegado relativamente fácil a un acuerdo", reconoció durante el acto Carlos Sáinz.

No tuvo problemas Sainz en valorar la actuación de su hijo en el inicio de la temporada 2025 del campeonato del mundo de Fórmula Uno al afirmar que se sentía "orgulloso de ver que aunque no ha tenido una carrera fácil ha cumplido objetivos y ha hecho cosas importantes, pero también ha dado una gran lección de cómo hacer las cosas, en clara alusión a su situación la pasada temporada en Ferrari".



"Esta temporada está siendo difícil y por detalles le está resultando complicado conseguir resultados, pero queda temporada y estoy convencido de que llegará a sumar puntos", continuó Carlos Sainz senior sobre su hijo.