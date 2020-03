La historia de superación de la boxeadora keniata Christine Ongare

La historia de Christine Ongare es una muestra de superación y mucha voluntad. La deportista de Kenia, quien fue abusada sexualmente a los 12 años y por presión social tuvo a su hijo, se vio obligada a dejar al bebé con su madre dos años después de su nacimiento para practicar boxeo, luego de haber probado suerte con el fútbol y darse cuenta que el camino estaba en sus puños, asumiendo esta como su forma de supervivencia.

Ongare sabe que su vida ha sido dura, pero contrario a las lamentaciones, hizo todo para lograr formar un camino y así lo hizo hasta que llegó al torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al que accedió luego de vencer a su rival, la ugandesa Catherine Nanziri, por una decisión de los jueces; convirtiéndose así en la representante de su país en el boxeo olímpico de la categoría mosca (51 kilos).

"He tenido una vida difícil, muy complicada. No me gusta realmente hablar de ello. Quedé embarazada a los 12 años. Mi madre fue quien realmente crió a mi bebé. Era una niña y fue la presión social, el intentar algo y eso te arruina. El boxeo es todo lo que tengo. Se dice que cuando caes, tienes que levantarte de nuevo. Así es como me levanté y conocí grandes entrenadores, me motivaron para llegar hasta donde estoy", aseguró tras su clasificación.

Y luego concluyó: "Ha sido muy difícil el llegar a este punto. No hay otra forma en que pueda conseguir dinero, tener siquiera un préstamo sin interés. Así que al calificar a los Juegos Olímpicos, abrirá puertas y me ayudará mucho".

Más allá de su papel, Ongare sabe que la situación no será sencilla, sin embargo, ya cumplió su primera meta y el llegar desde un país en el que el 40% de las mujeres quedan embarazadas antes de los 40 años, ya es una ganancia.

She has done it! Dream come true for Christine Ongare 🇰🇪 as she seals #TokyoOlympics slot after a Box-Off win over Ugandan Catherine Nanziri in women's flyweight at Africa Boxing Olympic Qualification in Dakar. #RoadtoTokyo2020 #TeamKenya #HitSquad pic.twitter.com/wKiiM4M2T6