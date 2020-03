La ingenua medida del rugby en Australia para que se siga jugando

Son pocas las competencias deportivas que aún están disputándose, sin embargo, cada una de ellas toma diferentes medidas preventivas frente a la difícil situación de salud que se está viviendo a nivel mundial y, aunque en muchos casos parece más viable tomar la determinación de suspender los torneos, lo cierto es que hay ligas y directivos que se rehusan a aceptar este hecho.

En ese sentido, el rugby en Australia es uno de estos deportes que no quiere detener su temporada, por lo que asumió que lo mejor para evitar el contagio del coronavirus era tomar la decisión de desinfectar los balones con los que se juega, medida un poco insólita si se tiene en cuenta que los choques, agarrones y cada acción de juego está relacionada con el contacto entre jugadores, algo que no se puede evitar, pues de lo contrario no habría partido.

Pese a la cercanía con China, Australia no ha sufrido demasiado con el coronavirus, sin embargo, las medidas del gobierno incluyeron el impedimento para la realización de espectáculos en los que haya más de 500 personas y la cancelación de grandes eventos deportivos como lo iba a ser el Gran Premio de la Fórmula 1 que se realiza en el país oceánico. En ese sentido, el rugby se seguirá jugando con limitaciones para el público y este tipo de increíbles medidas se seguirán tomando.

De igual manera, el Primer Ministro del país, Scott Morrison, anunció que se impondrá aislamiento obligatorio, durante 14 días, a cualquier persona que llegue proveniente de otro lugar del mundo, bien sea a los puertos del país o a los diferentes aeropuertos.