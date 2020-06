La irónica mirada de Muhammad Ali sobre el racismo en EE.UU.

A cuatro años de la muerte de Muhammad Alí, Estados Unidos se encuentra sumido en una de las crisis más profundas de su historia. A lo sucedido con la llegada del coronavirus, sumado al periodo de cuarentena, el país norteamericano afronta una severa crisis social desatada por la muerte de George Floyd en Minnesota a manos de un policía. El hecho puso sobre la mesa los abusos que sufre la comunidad afroamericana, un asunto en el cual no era indiferente el ex campeón mundial.

Muhammad Ali pasará a la historia no sólo como uno de los boxeadores más completos de todos los tiempos. Un breve vídeo de 1971, para que las nuevas generaciones conozcan por qué también se convirtió en un ícono en la lucha contra el racismo en EEUU y el mundo. pic.twitter.com/zvyYQRrrog — JULIAN DE ZUBIRIA (@juliandezubiria) June 3, 2020

Y es que el rey de los pesos pesados tenía una mirada irónica al respecto, tal como lo dejó ver un video que trascendió en redes sociales en los últimos días. “Los ángeles son blancos, María también. Entonces pregunté: ‘¿Mamá, cuando muramos vamos a ir al cielo?’ Ella me dijo: ‘claro que iremos al cielo’. Y respondí: ‘¿Entonces qué pasa con todos los ángeles negros?’”, comentó Alí en una entrevista.

Cabe mencionar que además de ser un campeón mundial de boxeo, Muhammad Alí se convirtió en un ícono del ‘black power’ en la década de los sesenta. Tan fue así que incluso se negó a ser reclutado en el ejército para combatir en la guerra de Vietnam. El hecho le valió pasar un tiempo en la cárcel por su postura firme.

“Y la torta de ángel es blanca y la torta del diablo es un pastel de chocolate. Siempre me preguntaba cómo hasta el presidente vivía en la Casa Blanca”, recalcó en la misma entrevista, mostrando su particular visión sobre el problema del racismo.

¿Por que se convirtió al islam? Alí señaló que tomó la decisión después de ir a un restaurante en Nueva York. Ello lo llevó también a dejar su antiguo nombre Cassius Clay debido a que era el nombre de un antiguo ‘amo blanco’. “Fui al centro con mi medalla de oro enorme, en esa época no estaba aceptado que un negro comiera en el centro de la ciudad. Me senté y dije: ‘Quiero una taza de café y un hotdog’. La chica me dijo: ‘No servimos a negros’. Me enojé tanto que respondí: ‘Yo tampoco como negros, solo dame mi taza de café y mi hotdog’”, declaró el mítico atleta.