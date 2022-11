La MotoGP se define en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana

La hora de la verdad ha llegado en MotoGP. Este fin de semana, en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, el francés Fabio Quartararo apurará sus opciones de retener su corona mundial y privar así al italiano Francesco Bagnaia de un primer título en la categoría reina que acaricia con la punta de los dedos.

Antes de esta última prueba de la temporada, Bagnaia es favorito ya que el piloto de Ducati (258 puntos) suma 23 unidades más que el piloto de Yamaha (235 puntos), mientras que la victoria otorga 25 puntos. De esta forma, el italiano sólo necesita sumar dos puntos en España para sellar su título.

"Llego a Valencia tranquilo y sereno, el circuito Ricardo Tormo es una pista en la que éramos rápidos el año pasado, y sobre el papel conviene a las características de nuestra moto", afirma con optimismo 'Pecco' Bagnaia, al que mediada la temporada le separaban 91 puntos de su rival galo, que lideraba entonces la clasificación.

El domingo, si 'El Diablo' se llevase la victoria, un modesto 14º puesto garantizaría al piloto de Ducati convertirse en el primer italiano campeón del mundo de MotoGP desde la leyenda Valentino Rossi en 2009.

Y en caso de igualdad a puntos, el título será para él en todos los casos merced a su mayor número de victorias (siete por las tres de Quartararo).

Pero no debería incurrir en un exceso de confianza. En 2006, Rossi, entonces líder, sufrió una caída y dejó el título en bandeja para el estadounidense Nicky Hayden.

- "Entregarme al 100%" -

Al igual que en 2017 -cuando el español Marc Márquez ganó su duelo ante el italiano Andrea Dovizioso y conquistó su cuarta corona en MotoGP-, el título se decidirá en la última cita de la temporada.

'Pecco' había dispuesto de una primera bola de partido para conquistar el título dos semanas atrás en Malasia, pero Quartararo hizo honor a su estatus de campeón del mundo y resistió hasta el final sobre el trazado de Sepang.

Las escasas opciones del francés para revalidar su título pasan por ganar imperativamente en Valencia, y ver a su adversario por debajo del puesto 14º.

"Ganar el Mundial será muy difícil ahora, evidentemente me entregaré al 100% como siempre, pero no me voy a estresar demasiado por el título de campeón", reconoció el galo, que se convirtió el año pasado, a sus 22 años, en el primer piloto de su país en proclamarse campeón del mundo de la categoría reina.

- Batalla por el tercer puesto -

Por detrás de los dos pilotos aún en liza por el título, Aleix Espargaró (Aprilia), 3º en la general, tratará de defender su puesto en el podio final ante la presión del italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), a sólo un punto del español.

El australiano Jack Miller (Ducati) está aún matemáticamente en la carrera por el podio de la general, pero, a 23 puntos de Espargaró y a 22 de Bastianini, sus opciones son mínimas.

Y aunque no tiene la menor posibilidad de terminar en el podio de la general, el seis veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez (Honda) intentará en 'casa' lograr su primera victoria del curso, que sería la 60ª en la élite para el piloto catalán.

"Creo que nuestra moto se adaptará mejor a Valencia que a Sepang, así que espero que podamos estar más cerca de los pilotos delanteros. Es una pista en la que he tenido buenos resultados en el pasado", declaró el de Cervera, cuya temporada se ha visto lastrada por los problemas físicos que le hicieron perderse casi la mitad de los Grandes Premios.

En Moto 3, el título ya descansa en manos del español Izan Guevara (GasGas).

Por contra, con sólo 9,5 puntos de diferencia entre el japonés Ai Ogura (Honda) y el español Augusto Fernandez (KTM Ajo), el campeonato de Moto2 también se decidirá en la ciudad mediterránea.