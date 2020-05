"La prensa deportiva ha tenido que ser creativa": Antonio Casale en el foro 'El Regreso'

La pandemia del coronavirus le ha dado un duro golpe a muchos sectores económicos y sociales del planeta y el periodismo deportivo no fue ajeno a ese impacto y ha visto afectado el normal desarrollo de sus actividades teniendo en cuenta la suspensión de las actividades.

En el foro 'El Regreso', organizado por Antena 2 con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, el periodista Antonio Casale, director de deportes en RCN Radio, describió algunas de las medidas que han tenido que tomar los comunicadores que cubren la fuente deportiva para mantenerse vigente en los medios de comunicación.

Casale señaló que la pandemia sacó de la zona de confort a los periodistas deportivos, quienes debieron asumir un rol de periodistas no especializados para aprender de epidemiología, políticas públicas y muchas cosas más del día a día que no estaba acostumbrados.

Por otro lado, el escenario de la prensa deportiva fue de crisis debido a que el congelamiento de toda actividad causó que la pauta se pausara o se fuera al piso y por esto los comunicadores han tenido que recurrir a la creatividad en cuanto a la generación de contenido.

"El escenario es de crisis, toda pauta se ha venido al piso, si no hay deporte no hay evento. La prensa deportiva depende de los eventos, nos hemos dado licencia para la creatividad. Si esto no arranca la prensa deportiva se verá muy afectada", indicó.

De igual forma, el comunicado manifestó que la llamada nueva normalidad no será ni parecida a lo que se venía viviendo antes de la pandemia, pero los medios de comunicación se podrán beneficiar ya que se registrarán los eventos a puerta cerrada, por lo que las transmisiones crecerían.

"La nueva normalidad podría beneficiar a los medios de comunicación ya que no habrá público en los eventos. El panorama es más alentador, de rebote, si la gente no puede ir a los eventos, los medios se beneficiarán en materia de consumo", puntualizó.