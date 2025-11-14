La ropa deportiva inteligente ya está en Colombia, ¿de qué trata?

Colombia recibió una muestra del futuro del deporte con la presentación de una nueva generación de ropa inteligente que promete transformar la experiencia de entrenamiento. La tecnología, que antes vivía en relojes o celulares, ahora se incorpora directamente a las prendas para potenciar el rendimiento y la recuperación de los deportistas.

El lanzamiento de Decathlon tuvo como protagonista un conjunto de cross training equipado con tecnología Celliant, un textil capaz de convertir el calor corporal en energía infrarroja de espectro completo. Este proceso favorece la circulación local y mejora la oxigenación celular, dos factores clave para optimizar el desempeño físico.

Según los desarrolladores, esta innovación no solo aporta beneficios durante la actividad, sino también después, al contribuir a una recuperación más ágil y eficaz. Las prendas están diseñadas para mantener al deportista seco y en una temperatura estable, incluso en entrenamientos exigentes.

Durante el evento también se presentaron dos productos pensados para quienes combinan deporte y aventura. Uno de ellos es una carpa roof top para techo de carro, creada para ofrecer comodidad y practicidad a los usuarios que viven experiencias de camping.