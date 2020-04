"Las justas se mantienen en sus fechas": Director de los Juegos Bolivarianos

Afranio Restrepo, director de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2021, habló con el programa 'Centro Deportivo' de Antena 2 y, más allá de mostrar preocupación por la situación actual que padece el mundo, aseguró que, por ahora, el certamen se desarrollará con normalidad y en las fechas establecidas, es decir del 11 al 25 de noviembre del año en cuestión.

"Los Juegos no tienen modificaciones de momento en ningún sentido, por eso, al día de hoy, si esto se controla en un tiempo prudencial y la recuperación económica se da, los juegos se realizarán en la fecha establecida. Son once participantes, los mismos que estuvieron en Santa Marta en 2017, Perú, Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, Paraguay, Republica Dominicana, Salvador y Guatemala", aseguró Restrepo en su entrevista.

De igual manera, se refirió a la fase de planeación que se está llevando a cabo, entendiendo que deben actuar con prontitud pues la sede inicial era Venezuela: "Hace dos meses estamos revisando la fase de planeación, sabemos que esto se asumió hasta junio de 2019, así que será una edición diferente y en donde no habrá tanta exigencia en temas de organización y número de disciplinas que se pueden llevar a cabo en la ciudad sede. La idea es realizar las mismas disciplinas que se hicieron en Santa Marta".

Posteriormente señaló la sorpresa que se llevaron en el avance de las construcciones de los escenarios deportivos, cuando visitaron la ciudad. "Nos llevamos una grata sorpresa respecto a las construcciones", aseguró, mientras que habló del apoyo financiero que recibirán para estas construcciónes: "La parte financiera hace parte de la planeación. Contamos con recursos que ya aprobó el Ministerio del Deporte, 15.000 millones de pesos, además de esto se entregarán 10.000 millones por parte del municipio. El departamento, se comprometió a ayudar con inauguración, clausura y los escenarios que se están construyendo, en los cuales aportará junto al Ministerio del Deporte".

Finalmente, concluyó refiriéndose a la alegría de la población y a la forma en la que se trabajará en la boletería: "La población está motivada, pero hay incertidumbre pues no se sabe lo que va a suceder. Sin embargo, acogen con cariño y arraigo la realización de estos juegos. Este proyecto materializa el querer desarrollar deportivamente la región. La boletería va a ser gratuita, pero esto no quiere decir que no haya gestión alrededor de esta por cuestiones de aforo y ver si comercialmente se puede trabajar este tema para que retribuya a la organización del evento".

"El próximo martes tocaremos temas con la comisión de la Odebo para ver cómo marchan las cosas tanto en infraestructura como en comercialización y temas definitivos respecto a la forma en la que ha trabajado la organización", sentenció.