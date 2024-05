Leyenda: Usyk derrota a Fury y es campeón mundial indiscutido de pesos pesados

El ucraniano Oleksandr Usyk logró una hazaña histórica al vencer en Riad a Tyson Fury por decisión dividida, convirtiéndose en el primer campeón absoluto de los pesos pesados en 25 años.

Usyk se suma así a la lista de leyendas del boxeo como Muhammad Ali, Joe Louis y Mike Tyson, pero con un mérito adicional: es el primer campeón indiscutido en la era de los cuatro cinturones, reconocidos por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Usyk, de 37 años y exmonarca de peso crucero, expresó su emoción tras la victoria: "Es una gran oportunidad para mí, para mi familia, para mi país. Es un gran momento, un gran día", dijo el ucraniano, quien además se mostró abierto a una posible revancha con Fury.

Por su parte, Fury no ocultó su descontento con la decisión de los jueces. "Creo que gané esta pelea, creo que él ganó algunos de los rounds, pero yo gané la mayoría de ellos", afirmó el británico. Añadió que, en su opinión, el apoyo hacia Usyk pudo estar influenciado por la guerra en Ucrania: "Como su país está en guerra, la gente se pone del lado del país en guerra, pero no te equivoques, en mi opinión gané esta pelea y volveré".

El último boxeador en unificar los cinturones de peso pesado fue Lennox Lewis en 1999, cuando derrotó a Evander Holyfield. Desde entonces, nadie había logrado consolidar todos los títulos hasta la victoria de Usyk.

La pelea fue decidida por los jueces con tarjetas de 115-112 y 114-113 a favor de Usyk, mientras que un juez le dio la victoria a Fury por 114-113. Este triunfo mejora el récord profesional de Usyk a 22-0, mientras que Fury, tras su primera derrota, ahora cuenta con una marca de 34-1-1.

Fury, con su estatura de 2.06 metros, dominó el inicio del combate, manteniendo a Usyk a raya con su jab. Sin embargo, el ucraniano encontró su ritmo con combinaciones rápidas y golpes precisos. En el cuarto asalto, Fury se burló de Usyk, bajando la guardia y haciendo alarde de su confianza, pero el ucraniano continuó su asalto estratégico.

El momento crucial llegó en el noveno asalto, cuando Usyk lanzó una serie de golpes que dejaron a Fury tambaleándose y sangrando, forzando un conteo de pie justo antes de ser salvado por la campana. A pesar de esto, Fury logró recuperarse para los últimos asaltos, llevando la pelea hasta la decisión final.

El combate atrajo la atención de varias estrellas, incluido el ex campeón Wladimir Klitschko, y figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo y Neymar, que presenciaron el evento en el recién construido Kingdom Arena de Riad. La arena, con capacidad para 22,000 personas, estuvo llena cuando Usyk hizo su entrada vestido con un abrigo cosaco verde y un sombrero de piel, seguido por Fury, que entró al ritmo de "Holding Out for a Hero" con una chaqueta verde sin mangas y una gorra de béisbol.