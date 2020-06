"Listo para ir a la guerra"; Eleider Álvarez sueña con el título mundial semipesado

Vea también: Mike Tyson rechazó oferta de 18 millones de dólares para volver a pelear

Su próximo rival será Joe Smith, más allá que aún no ha firmado. Todo indica que la pelea será entre el 14 y el 16 de julio. “Hasta el momento eso es lo que se ha planteado, para el mes de julio, pero aún no he firmado. De todas maneras estoy entrenando duro para cuando se decida la fecha exacta, firmar de una vez e ir a la guerra”, comentó Eleider Álvarez para el programa Centro Deportivo de Antena 2.

Respecto a su trabajo durante la cuarentena, el colombiano aseguró que tuvo que parar inicialmente por un problema dental. “Es algo muy curioso porque tuve un problema en mis dientes, tuve que sacarme una muela de urgencia y luego paré una semana y media. Luego, cuando quise regresar al gimnasio, lo habían cerrado, me tocó entrenar afuera aunque no es lo mismo, pero ahí estuve a la espera de que saliera una pelea porque el boxeo iba empezar a realizar combates y así fue. Me tuvieron en cuenta para uno de esos primeros eventos”, agregó el de 36 años.

Sobre como está físicamente pensando en la pelea de mediados de julio, Álvarez reconoció que se encuentra en un 60%. "Honestamente, a cinco semanas, estoy en un 60%, no voy a decir mentiras, pero bueno, esperemos llegar al 100% para la pelea”.