Los atletas no somos inmunes al Covid-19: Arturo Dorati, deportista panameño que sufrió el virus

Con el objetivo de darle una nueva mirada al deporte en tiempos de pandemia, RCN, Antena 2 y Antena2.com organizaron el foro El Regreso 2, el cual le dio la posibilidad a algunos atletas panamericanos para que tengan voz y relaten cómo ha sido su proceso de adaptación a los nuevos métodos de trabajo ante la emergencia.

Uno de los primeros exponentes de la actividad deportivo en tomar la palabra fue el esgrimista panameño

Arturo Dorati Ameglio, quien en los primeros días del mes de abril fue diagnósticado con coronavirus.

Actualmente, Dorati superó el virus, pero dejó un mensaje claro a los atletas para tomar medidas y prevenir cualquier tipo de contagio.

"Somos vulnerables, eso me hizo caer en cuenta haber sido paciente de coronavirus. Me contagié cuando estaba en España entrenando con otros deportistas y pensábamos que el virus no nos iba a dar. La situación te hace dar cuenta que eres humano, una persona más. La Covid-19 no discrimina. Tienes que cuidarte para cuidar a todos, deber cuidar tu salud, si puedes entrenar en cada, si quieres volver a entrenar y competir debes estar sano", indicó.

Por otro lado, Arturo Dorati, contó que la emergencia por el coronavirus en Panamá ha sido muy parecido que en otros países de Latinoamérica.

"Todos permanece cerrado, se ha pausado el proceso Olímpicos y para otros campeonatos regionales. Sin embargo estamos optimistas que todo pase pronto con vacuna o solución y retomar el calendario", puntualizó.