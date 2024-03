Los Chiefs invertirán en un ambicioso proyecto de 800 millones de dólares tras el Super Bowl

Los Kansas City Chiefs, campeones de la NFL, anunciaron este jueves que invertirán 800 millones de dólares en la renovación de su hogar, el Arrowhead Stadium.



"Hoy se marca un hito importante en un proceso muy largo y complejo que se ha desarrollado durante más de dos años, pero esperamos que los fanáticos de los Chiefs estén emocionados y alentados por el importante progreso y la inversión que ha hecho y se tiene proyectada para el futuro", afirmó Mark Donovan, presidente de los Chiefs.



Arrowhead Stadium, construido en 1972, es uno de los estadios más viejos de la NFL. Su más reciente remodelación ocurrió en el 2010.

Con esta inversión el equipo espera poner su estadio a la vanguardia de los más modernos de la liga.



"Esta extensa renovación garantizará que la casa de los Kansas City Chiefs, cuatro veces campeones del Super Bowl, ofrezca una experiencia de clase mundial y mantenga su posición durante las próximas décadas como uno de los principales destinos deportivos y de entretenimiento en el mundo", fue el mensaje del equipo a través de su sitio web.



Los Kansas City Chiefs han triunfado en los Super Bowls IV, LIV, LVII y LVIII, éste último se lo ganaron a los San Francisco 49ers el pasado 11 de febrero.



Para consumar este proyecto, los Kansas City Chiefs planean pagar 300 millones de dólares, el resto deberá venir de los contribuyentes, según informó el diario The Kansas City Star.



Entre las mejoras que se harán al recinto están una explanada que permita a los aficionados circular de manera más eficiente, una plataforma de estacionamiento para jugadores e invitados 'VIP', nuevos tableros de vídeo, más estaciones de comida rápida, mejoras en los baños y mayores áreas para puestos de venta de mercancías.

La renovación del Arrowhead Stadium está proyectada para iniciar después de que se realice la Copa del Mundo 2026, en la que el recinto será sede de seis partidos.



Las obras comenzarán en el 2027 y se estima que estarán terminadas en el 2030.

