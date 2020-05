Los Juegos Mundiales de 2021, otros afectados por la cuarentena

En diálogo con Centro Deportivo de Antena 2, Perurena señaló que el golpe económico no fue tan fulminante, teniendo en cuenta que la infraestructura de la ciudad es la misma que albergará el evento. No obstante, aseguró que la tarea que viene será la de buscar un patrocinador para ayudar a costear el aumento en los pasajes de avión frente al alza inminente en el sector aéreo.

Aplazamiento de los Juegos Mundiales de Birmingham

"La decisión del Comité Olímpico Internacional de aplazar los juegos de Tokio al 2021 provocó un movimiento en el calendario mundial de todos los grandes eventos, no sólo los juegos mundiales sino otros certámenes que han tenido que reubicarse. Decidimos aplazar los juegos mundiales para el 2022 en acuerdo con todas las federaciones. Serían en las mismas fechas que estaban para 2021. Todas las federaciones se encontraban muy agobiadas debido a que habrá saturación del calendario mundial. Yo creo que muchos atletas no van a poder cumplir".

Vea también: Con título y retiro incluido: así fue la emotiva velada de UFC, a pesar del covid-19

Qué otro cambio tendrán los Juegos

"Requiere cambio en la preparación de los atletas, pero no más cambios que el que van a tener que preparar. Psicológicamente es muy fuerte para un atleta, que tenía planificado competir este año, competir el año que viene".

Costos por el aplazamiento

"La filosofía de los juegos mundiales está orientada a que la ciudad que alberga los juegos no necesite de infraestructuras. Nosotros usamos la infraestructura deportiva que tiene la ciudad. Para el hospedaje, utilizamos las universidades u hoteles, de tal forma que no necesitan un cambio y no conlleva un mayor presupuesto. Es evidente que se tienen que reestructurar algunos contratos, pero no afecta para nada a la ciudad sede".

Acuerdo con las Federaciones

"Tuvimos una reunión con todas las federaciones y todas lo teníamos claro en que este año no se podía hacer el clasificatorio para el año que viene. Los deportistas están confinados si no pueden entrenar. Eso impedía que todos los atletas llegarán en igualdad de condiciones. El próximo año, con Juegos Olímpicos, y estando sin competir, no podríamos hacer los clasificatorios. Por lo tanto, más que nosotros fue una petición de las federaciones nacionales que están en el programa y que no podrán tener unos clasificatorios perfectos, con igualdad de oportunidades".

Le puede interesar: Los deportes que se reanudaran en Colombia durante el mes de junio, según Mindeporte

El principal desafío para los Juegos Mundiales en 2022

"Pensamos que esto es una caída en 'uvé' y que para el año que viene podremos estar recuperados. Los gastos de alojamiento son cubiertos por el comité organizador, pero ahora estamos buscando es un patrocinador que cubra parte de los gastos de desplazamiento en los aviones. Estamos viendo que si seguimos con la pandemia y con las normas tan duras que le pondrán a las compañías aéreas, los precios de los pasajes se van a disparar. Entonces vamos a tratar de ayudar en ese cambio de precio para que no afecte la economía de los atletas y los deportes con menos posibilidades económicas!.