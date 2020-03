Su saludo, lleno de calidez para el joven de 20 años, bastó para que obnubilarlo durante los 80 minutos de juego y esto, acompañado de una gran tarea defensiva, fueron la clave de un triunfo histórico que le entregó el título mundial a los locales por primera vez en su historia y convirtió la de Mandela en una imagen de igualdad, de lucha por la equidad y de la unión de un país a través de un deporte como muestra de superación de las barreras.

Años antes de su muerte, el propio Lomu describió lo que sintió tras el saludo de Mandela: "En ese momento no pude ni hablar, me quedé sin palabras. Entonces me dijo 'que tengas un excelente partido', me miró, hizo un gesto y se fue… Durante el partido no me podía olvidar de su cara. Ese hombre tiene un aura. Elevó a todo un país y el ánimo del equipo. El resto es historia", aeguró al diario británico 'The Telegraph'.