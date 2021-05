Lucena, sus problemas de salud y la verdad de los rumores sobre su renuncia

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, habló en entrevista con La FM sobre los rumores que se tejieron en las últimas horas que daban por hecho su renuncia al cargo. Lo negó y explicó la verdad detrás de estas versiones.

Confirmó que se reunió con el presidente Iván Duque para hablar de un problema de salud que lo aqueja desde hace un año y también se refirió a los rumores que escalaron hasta el mandatario de la supuesta dimisión.

“He hablado con el presidente de un tema de salud particular. Los médicos me deben revisar sobre si es posible hacer una cirugía en los próximos meses, el presidente ha entendido y yo sigo al frente del cargo; dependeré de esos exámenes y si se puede hacer esa cirugía en algún momento”, afirmó.

El alto funcionario contó que el rumor salió a raíz de las conversaciones que ha tenido con el presidente por la cirugía que debe realizarse en el oído izquierdo luego de haber perdido por completo la audición.

“Son exámenes para mirar el porcentaje auditivo, si es que tengo todavía. Yo perdí la audición completa de mi oído izquierdo. Dependiendo de los niveles de recuperación que son mínimos, se hace un implante coclear, cirugía que se puede hacer en días y la recuperación toma aproximadamente un mes”, agregó.

Reafirmó que eso es lo que realmente sucede y que está a la espera de una respuesta de los especialistas médicos en los próximos 15 días, pero que el mandatario ha sido comprensivo con su situación.

“Hace un año vengo con ese problema de salud, no es nuevo, es un tema bien delicado sobre el que el presidente siempre me pregunta. Me dijo: ‘mire usted con la Copa América si después que se realice quiere tomarse unos días, esté tranquilo siga trabajando, cuando necesite tomarse los días para sacar adelante sus temas de salud pues miraremos'”.

Lucena agregó que este tema no ha sido fácil para él y finalmente manifestó: “Si el Gobierno en su real saber necesita la cartera lo sabré entender cuando la decisión se tome, pero repito, a mí no me han pedido la renuncia ni he renunciado, ahorita me preocupa mi salud”.