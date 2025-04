Max Verstappen rompe el silencio sobre Lawson: "no está rindiendo"

Sin duda, uno de los principales movimientos dentro de este inicio de temporada en la Fórmula 1 tiene que ver con la salida de Liam Lawson como piloto de Red Bull para darle campo a Yuki Tsunoda como compañero de Max Verstappen en el Mundial.

Los malos resultados llevaron a que se diera esta decisión dentro del equipo y el mismo Lawson manifestó su inconformismo con la situación en pleno inicio de temporada.

"Creo que me sorprendió más. Es muy pronto en la temporada y yo diría que tenía la esperanza de ir a una pista que había corrido antes y tener un fin de semana limpio para tener una oportunidad como esa.

No tenía ni idea en China. Me enteré después del fin de semana. Era más bien un hecho cuando lo comunicaron", confesó en medio de la noticia de su paso a Racing Bulls.

Por otro lado, el mismo Yuki Tsunoda habló sobre como vivió el momento del cambio y el anuncio de pasar a ser parte de Red Bull Racing en esta temporada, en donde se espera que este a nivel o se tomarán nuevas decisiones dentro del equipo.

"La primera llamada que recibí fue de Christian (Horner) justo después de China, que tal vez debería estar preparado para cuando las cosas vayan a cambiar un poco", mencionó.

Ahora, el mismo Max Verstappen habló sobre el mal inicio de temporada que han tenido dentro del equipo y decidió no referirse al caso de Lawson, manifestando que el principal problema está en el monoplaza.

"He compartido mi opinión con el equipo… No siempre es necesario decirlo todo en público. Nuestro principal problema es que el coche no está rindiendo como debería. Y en eso es en lo que me centro", confesó el actual campeón del Mundial de pilotos.