Mayweather advierte a McGregor: "Te estaré esperando para castigarte"

Tras el anuncio de retiro de los octágonos por parte de Conor McGregor, el irlandés ya tendría listos sus planes y podría revalidar la pelea contra el estadounidense Floyd Mayweather, quien lo venció en el último enfrentamiento y, también, estaría dispuesto a combatir contra el europeo, con la confianza de conseguir un nuevo triunfo, algo que evidenció en sus últimas palabras a través de las redes sociales.

En una publicación realizada por McGregor, en la que mostraba un ponqué hecho por su familia, Mayweather no se guardó nada e ignorando la emotividad de la publicación fue contundente: "Creo que no me equivoco, ¿le dijiste a Mike Tyson que podías vencerme si peleamos una segunda ocasión?", fue el inicio desafiante del boxeador, quien luego remató: "¡Ahora renuncias! Creí que querías vencer al mejor. Bueno, si decides regresar, te estaré esperando para castigarte nuevamente".

McGregor, no ha dado su respuesta tras este nuevo reto, sin embargo, ya había dejado en claro que su abandono de la UFC era cuestión de "aburrimiento" debido a que no había emociones, más allá de que tuviera peleas disponibles. "El juego ya no me emociona, y es eso, todo este tiempo de espera. No pasará nada. Repaso mis posibles oponentes y realmente no hay nada de momento. No hay nada que me emocione", aseguró tras tomar la decisión de alejarse de la categoría.

"Recién la vi (pelea contra Mayweather). Los primeros rounds fueron míos. Estoy emocionado para la segunda parte", aseguró el peleador irlandés sobre la posibilidad de una revancha, comentarios que levantaron la contundente respuesta del boxeador estadounidense.